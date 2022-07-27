يُعد واتساب حاليًّا تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في عالم التكنولوجيا، ويستخدمه نحو 2 مليار مستخدم نشط حول العالم، وفي حين أن مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) مستعد للإعلان عن أرباح الربع الثاني إلا أن الشكوك تحيط بمستقبل واتساب.

قالت المواقع التكنولوجية: إن بعد 8 سنوات من الاستحواذ على واتساب والتي كانت قيمة الصفقة حينها وصلت إلى 19 مليار دولار، فإن شركة ميتا قد تخطط لبيعه حاليًّا في صفقة جيدة.

استثماره في WhatsApp بقيمة 19 مليار دولار. بعد ثماني سنوات من الاستحواذ عليه، قد ينتهي الأمر بـ WhatsApp باعتباره تضحية للمنظمين أكثر من كونه عملًا مربحًا.

ومن المقرر أن تعلن شركة META، شركة الوسائط الاجتماعية التي تمتلك فيسبوك وواتساب وإنستجرام عن أرباحها للربع الثاني في 27 يوليو 2022، وقد توقع المحللون عوائد أضعف من المتوقع لشركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة.

مشاكل صادمة أمام شركة مارك زوكربيرج:

وقال موقع The verge: إن شركة زوكربيرج لديها الكثير لتقلق بشأنه وأهم المشكلات التي تواجهها هي ما يلي:

مبدئيًّا تطبيق إنستجرام عالق في محاولة تقليد تطبيق تيك توك التابع لشركة بايت دانس الصينية، لكن النجاح الأكبر حتى الآن ليس من نصيب التطبيق الأمريكي.

أما المشكلة الثانية فإن استخدام الفيسبوك بين الشباب آخذ في الانخفاض.

وثالثًا بدأت شركة أبل في حظر إعلانات فيسبوك مؤخرًا، مما أدى إلى قطع تدفق الإيرادات الأساسي لعملاق الوسائط الاجتماعية.

أما اللوائح الصارمة المتعلقة بحماية البيانات والتي تم إدخالها في العديد من البلدان تسبب المزيد من الصداع للشركة.

نقص إيرادات واتساب:

وأهم المشاكل أمام الشركة بخصوص واتساب هو عدم قدرته على تحقيق الأرباح، ففي حين أنه قد تم شراء إنستجرام في عام 2012 مقابل 1 مليار دولار وجنى 20 مليار دولار في عام 2019، إلا أنه تم شراء واتساب في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار وحقق عوائد ضئيلة منذ ذلك الحين، حيث إنه تطبيق خالٍ من الإعلانات؛ ذلك أن غالبية عائدات ميتا، نحو 98% بسبب الإعلانات الرقمية.