يدرس واتساب إضافة ميزة جديدة تعزز من خصوصية المستخدمين، حيث سيسمح قريبًا بإخفاء تواجدك على الإنترنت لأول مرة، مما يسمح لهم باستخدام التطبيق دون أن يلاحظ أحد.

ووفقًا لما ذكره WABetaInfo المشهور بالتسريبات الموثوق بها الخاصة بتطبيق واتساب، فإنه أضاف بما يُسمى وضع التخفي Stealth Mode، بحيث سيتيح لك استخدامه دون الكشف عن اتصالك بالإنترنت OnLine.

وفي الوقت الحالي، من المستحيل إخفاء حقيقة أنك متصل بالإنترنت، لكن كل ما يمكنك فعله هو إخفاء حالة آخر ظهور Last Seen.

وأبلغ الموقع عن الميزة القادمة، اليوم، حيث قالوا إنها ظهرت لأول مرة في النسخة التجريبية WhatsApp Beta التي تُستخدم لاختبار المميزات الجديدة، وحينما تتوفر للجميع ستكون خطواتها كالتالي:

ستتوفر الميزة الجديدة في الإعدادات Settings> الخصوصية Privacy> آخر ظهور على الإنترنت Last Seen & Online.

وقال WABetaInfo: لطالما طالب المستخدمون بتواجد هذه الميزة، حيث إن هناك أسبابًا مختلفة وراء رغبة الناس في استخدام واتساب في وضع التخفي، حيث يريد بعض المستخدمين استخدام التطبيق دون أن يزعجهم الآخرون.

موعد طرح ميزة واتساب الجديدة

ومع ذلك، فإنه للأسف لا يوجد تاريخ إصدار مضمون لهذه الميزة الجديدة، وقد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهرًا ليتم طرحها لعامة الناس.