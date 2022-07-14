يبدو أن الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف اقترب من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

ماشاريبوف في طريقه لشباب الأهلي

وأكدت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن شباب الأهلي كان يحاول الحصول على خدمات ماشاريبوف على سبيل الإعارة، ولكن لم تنجح محاولاته، قبل أن يحصل على توقيعه لمدة 3 سنوات.

وفي السياق ذاته، أشارت “دبي الرياضية”، إلى أن إدارة النصر قامت بالتعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، ومنح الضوء الأخضر لرحيل ماشاريبوف خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النصر يحسم الصفقات مبكرًا

وكانت إدارة النصر قد تعرضت لانتقادات قوية الموسم الرياضي الماضي، حيث طالبت الجماهير بضرورة التعاقد مع مدير فني عالمي، وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة.

ونجحت الإدارة في التعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، نظرًا لخبراته الكبيرة، أملًا في العودة إلى منصات التتويج تحت قيادته، كما أنه كان المطلب الأول للجماهير طوال الفترة الماضية.