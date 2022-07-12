انتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول الودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بفوز الشياطين الحمر برباعية دون رد.

تقدم مانشستر يونايتد ضد ليفربول بثلاثية

وبدأت مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول التي أُقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك بشكل سريع، وانطلق لاعب الريدز، تايلور مورتون من الجانب الأيسر، وسدد الكرة، إلا أن الحارس دافيد دي خيا أبعدها عند الدقيقة الثامنة.

ونجح مان يونايتد في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12، حيث انطلق برونو فرنانديز ولعب كرة عرضية، حاول مابايا إبعادها، إلا أنها وصلت لزميله جادون سانشو وسددها بقوة ليهز الشباك.

ولعب فريد كرة لماركوس راشفورد، سددها في الشباك الخارجية عند الدقيقة 17، ورد ليفربول بهجمة سريعة، لتمر تسديدة كارفاليو بجوار القائم، ووصلت الكرة إلى سانشو ليمررها إلى راشفورد، ولكن مابايا أبعدها عند الدقيقة 24.

وتمكن مانشستر يونايتد من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 32 عن طريق فريد بتسديدة رائعة من فوق المدافعين، قبل أن يجري مدرب ليفربول يورجن كلوب 9 تغييرات دفعة واحدة.

وعزز مارسيال تقدم فريقه بهدف ثالث عند الدقيقة 33، وكاد دالوت أن يسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 36، ولكن ارتدت تسديدته من العارضة، لينتهي الشوط الأول من المباراة الودية بتأخر ليفربول بثلاثية دون رد.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أجرى يونايتد الذي يخوض مباراته الأولى بقيادة مدربه الجديد إريك تين هاج العديد من التغييرات، وسيطر ليفربول على اللعب، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وسجل الأوروغوياني فاكوندو باليستري الهدف الرابع عند الدقيقة 76، واستمرت المحاولات من الفريقين، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول بفوز الشياطين الحمر برباعية.