استقرت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي على بديل نجم الفريق الأول لكرة القدم، السنغالي الدولي ساديو ماني، في حالة رحيله هذا الصيف.

نونييز بديل ساديو ماني

ويرغب نادي ليفربول في التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، الأوروغوياني الشاب داروين نونيز، في حالة إصرار ماني على الرحيل في الميركاتو المقبل.

وأشار موقع “ذا أثلتيك” الرياضي، إلى أن نادي ليفربول قدم عرضا لبنفيكا البرتغالي، النادي الذي يلعب فيه نونيز منذ عام 2020 قادمًا من ألميريا الإسباني، ليصل إلى 100 مليون يورو.

وأضاف: “المدير الرياضي لنادي ليفربول، جويلان وارد، يتفاوض على ضم داروين بناء على طلب من المدير الفني الألماني يورجن كلوب، لكي يكمل خط هجوم الفريق في الموسم المقبل مع المصري محمد صلاح والكولومبي لويس دياز، حال لم يكمل ساديو ماني مسيرته مع النادي”.

عقد نونيز حتى عام 2025

وينتهي عقد نونيز مع فريق بنفيكا في صيف 2025، وقد جذب اللاعب الأنظار إليه في عمر صغير بفضل أدائه المميز، الذي خاض معه الموسم الماضي 41 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا، منها ستة أهداف في دوري أبطال أوروبا.