ستُشعل مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا جدول ترتيب الدوري المصري لـ موسم 2021/2022، وذلك بعد تعادل المقاولون ضد الأهلي أمس بدون أهداف في الجولة الـ21 من بطولة الدوري.

تعثر الأهلي يعطي فرصة لـ الزمالك وبيراميدز !

وتعثر المارد الأحمر بالتعادل أمام المقاولون ليُصبح رصيده 55 نقطة في المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة، وخلف المتصدر نادي الزمالك برصيد 63 نقطة.

فوز الزمالك يقربه من لقب الدوري المصري

فوز الزمالك غدًا على بيراميدز يقربه بنسبة كبيرة من الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

أما فوز بيراميدز فسيجدد آمال المنافسة على اللقب بالنسبة للنادي الأهلي.

وستقام مباراة الزمالك وبيراميدز مساء غدًا الاثنين في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي، علمًا بأن نتيجة مباراة الذهاب، انتهت بفوز الزمالك على بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بثلاثية مقابل هدفين.