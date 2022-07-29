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كافأ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، لاعبيه وذلك بعد الفوز الصعب في مباراة الزمالك وفيوتشر أمس الخميس بالجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبحسب التقارير فإن مجلس إدارة الزمالك أبلغ إدارة الكرة بصرف مكافآت للاعبين وللجهاز الفني والإداري والطبي بحسب لائحة النادي بعد الانتصار في ست مباريات متتالية.

وفاز الزمالك في ست مباريات متتالية في الدوري على كل من “البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة ثم فيوتشر”.

ملخص مباراة الزمالك وفيوتشر:

وفي مباراة الزمالك وفيوتشر، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، دون وجود لأي خطورة تذكر.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، أهدر المهاجم أحمد عاطف فرصة التقدم لنادي فيوتشر، ثم نجح بعدها المدافع محمود حمدي ”الونش” في إحراز هدف الفوز للفريق الأبيض من ضربة رأسية بالدقيقة الـ75.

وأصبح رصيد الفريق الأبيض بعد الفوز 63 نقطة في الصدارة، وبفارق 4 نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق تسع نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

سيواجه الزمالك، المنافس بيراميدز في لقاء قوي بالجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري يوم الاثنين المقبل.

وكان المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا طالب لاعبي الزمالك بالفوز على بيراميدز ومواصلة الانتصارات من أجل حسم لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.