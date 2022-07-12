تُعد مباراة الهلال وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

62.52 دقيقة فعلية ⌚️ مباراة #الهلال و #ضمك في الجولة الـ11 هي الأكثر دقائق لعب في موسم 2021/22 ⚽️#أرقام_SPL pic.twitter.com/95PBoCK7dL — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) July 12, 2022

الهلال وضمك المباراة الأكثر دقائق لعب فعلي:

ونشر حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الهلال وضمك في الجولة الـ11، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 62.52 دقيقة فعلية.

وأُقيمت مباراة الهلال وضمك على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ11، وانتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد سجلهما أندريه كاريلو ومصعب الجوير خلال أحداث الشوط الثاني.

الهلال بطل الدوري:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).