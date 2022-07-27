شدد مجلس شؤون الأسرة على أهمية تعزيز الرقابة الذاتية لدى الطفل، لتأمينه من المحتوى الرقمي الفاسد الذي يستهدف القيم المجتمعية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “توعية الطفل وتنمية مهارات الرقابة الذاتية لديه، تجعله في مأمن من أضرار المحتوى الرقمي الذي يستهدف قيمه ويفسد أخلاقه”.

خطوات تعزيز الرقابة الذاتية

وبين في انفوجراف على حسابه الرسمي على تويتر أن خطوات تعزيز الرقابة الذاتية لدى الطفل تتمثل في:

ـ بناء منظومة من القيم لدى الطفل.ـ

ـ غرس قيمة المحاسبة الذاتية.

ـ قدرة الطفل على اتخاذ القرارات الصحيحة.

ـ تعلم الاتزان والتحكم في المشاعر.

بناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء

كما لفت إلى أن هناك بعض الخطوات الأسرية لبناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء؛ أهمها:

ـ حث الطفل على اختيار الصديق الصالح.

ـ استثمار أوقات الأبناء في الأمور المفيدة.

ـ بناء الثقة وتعزيز الاحترام المتبادل مع الطفل.

ـ الثناء على السلوكيات الإيجابية للطفل.

ـ تعليم الطفل مهارات حل المشكلات.

الانفتاح الرقمي ومسؤولية حماية الأبناء

وفي وقت سابق؛ شدد مجلس شؤون الأسرة على تعاظم دور الأسرة في حماية الأبناء في ظل الانفتاح الرقمي، وتأثيره على سلوكيات وقيم النشء.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “في ظل الانفتاح الرقمي تتعاظم المسؤولية الأسرية والمجتمعية تجاه حماية الأبناء، نسبة لما يتعرضون له من محتوى يؤثر على قيمهم وسلوكهم”.

تحذير من المحتوى المرئي للأطفال

وفي وقت سابق؛ نبَّه مجلس شؤون الأسرة، لأهمية مراقبة الوالدين للمحتوى الذي يشاهده الأبناء، في المواد المرئية، والألعاب الإلكترونية.