أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للّغة العربية اليوم منصة “المستشار اللغوي”، وهي منصة رقمية تعزز نشر اللغة العربية واستخدامها، وتوفر خدمة الاستشارات اللغوية المجانية في جميع المجالات الحيوية، لجميع فئات المجتمع.

وأكد الأمين العامّ المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للّغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أهمية هذه المنصة؛ كونها أداة عملية موثوقة وسريعة لنشر لغتنا العربية وتيسير استخداماتها وتبادلاتها، وتوفير بياناتها، مبيناً أن المنصة تحظى بدعم ومتابعة من سمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ وذلك انطلاقًا من دور المجمع في إعلاء مكانة اللّغة العربية عالميًّا والمحافظة على سلامتها ودعمها نطقًا وكتابةً، وتكثيف إسهاماتها في تنمية المجالين العلمي والثقافي؛ ومواكبةً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

أهمية المنصة:

وأشار الدكتور الوشمي إلى أن أهمية المنصة تبرز أيضًا في دعم تنفيذ القرارات الرسمية بلزوم استخدام اللّغة العربية في جميع المجالات، وتنسيق الجهود لتكوين منصة موحّدة فاعلة تخدمها، وبناء منظومة متكاملة لتقديم خدمات لغوية تخصصية للمجتمع، وتقريب العربية الفُصحى من جميع فئاته.

وأوضح أن من أهمّ خدمات منصة المستشار اللغوي: تقديم المعلومة اللغوية المُيسّرة للأفراد والمؤسسات، حيث تُقدَّم استشارات لغوية مجانًا لكل شرائح المجتمع (أفرادًا ومؤسسات) في مجالات: الإملاء والنحو والصرف والبلاغة والأدب واللغة عامة؛ إذ يمكن للزوار طرح أسئلتهم واستفساراتهم اللّغوية ليجيب عنها مستشارون لغويون متخصصون، ثم تُعرَض الأسئلة والإجابات على الموقع للإفادة الدائمة منها، وبذلك تُتاح قاعدة بيانات لغوية علمية يثق الناس بها، وتخدمهم في ترقية مستواهم اللغوي.

نظام تقني ومزايا:

يذكر أن المنصة تعمل عن طريق نظام تقني يُسهِّل إدارتها، وجملة من المزايا التفصيلية الأخرى، منها فتح نافذة تفاعلية للحوار والنقاش في قضايا اللّغة العربية بين المجتمع (المُستفيد من الخدمة)، والجهات المُتخصِّصة (مُقدِّم الخدمة)، وذلك من خلال زيارة الرابط الإلكتروني: هنا.