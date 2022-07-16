وصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.



كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ( الوزير المرافق ) ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.



ويضم الوفد الرسمي البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، والممثل الخاص لجلالة الملك سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير الديوان الملكي صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة، ومستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر ،ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة.