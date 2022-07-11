يبدو أن تعاقد نادي النصر ونادي الاتحاد مع المدربين، الفرنسي رودي جارسيا والبرتغالي نونو سانتو على التوالي، قد يُعجل بإقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال.

الهلال يعاني حاليًا من منعه من قيد الصفقات الجديدة على خلفية قضية لاعبه محمد كنو مع النصر، وتعاقد النصر مع جارسيا والإيفواري غيسلان كونان بجانب اقتراب العميد من ضم صفقات قوية بعد التعاقد مع سانتو حيث أن عدم تأقلم الهلال على وضعه الجديد وعدم قدرته على منافسة النصر والاتحاد قد يُعجل برحيل دياز.

تحديات قوية أمام رامون دياز

جماهير الهلال لن تقبل إلا بالفوز بلقب الدوري والمنافسة على الفوز بدوري أبطال آسيا ومحاولة الفوز بلقب كأس الملك.

يذكر أن أزرق الرياض كان جدد عقد دياز حتى صيف 2023 ولمدة موسم.