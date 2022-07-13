أعلن نادي الوحدة، عن وصول مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الإيطالي – البونسي برونو أكرابوفيتش، اليوم الأربعاء.

أكرابوفيتش يصل السعودية

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول برونو أكرابوفيتش فجر اليوم إلى جدة مع طاقمه الفني، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

ويملك برونو أكرابوفيتش صاحب الـ54 عامًا خبرة كبيرة، حيث تولى تدريب العديد من الأندية، وهي؛ شكنديا المقدوني، والثنائي البلغاري سيسكا صوفيا ولوكوموتيف بلوفديف، بجانب 5 فرق كرواتية رادنيشكي، نبريتفا، سولين، فال وموصور.

وبدأت إدارة النادي برئاسة سلطان أزهر في الاستعداد مبكرًا لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، وتعاقدت مع أكثر من صفقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

صعود الوحدة لدوري المحترفين

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في احتلال المركز الثالث بجدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 65 نقطة، ليصعد إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022/ 2023.