استقبلت المسالخ النظامية في منطقة الباحة البالغ عددها 13 مسلخا ونقطة ذبح موزعة على جميع المحافظات والمراكز بالمنطقة 7826 أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

نجاح الخطة التشغيلية:

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني نجاح الخطة التشغيلية للأسواق والمسالخ خلال فترة الحج للعام 1443 هـ ، مشيرا إلى أن عملية ذبح الأضاحي سارت بشكل منظم بحسب ما وضع لها من خطط، مما انعكس وبفضل الله على جودة وسهولة وسرعة تقديم الخدمات للمواطن.

وبين أنه تم ذبح 6176 أضحية من الضأن، و 1591 من الماعز، و 41 من البقر ، و 18 من الإبل ، منوها بجهود الجهات الأمنية التي تواجدت بشكل مستمر في الأسواق والمسالخ وذلك لدعم المراقبين لتأدية أعمالهم بالشكل المطلوب.