أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف جاهزية المسالخ المعتمدة في المحافظة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

استعدادات مبكرة:

وأوضح مدير الفرع المهندس هاني القاضي، أن مكتب الوزارة ممثلًا بقسم الأسواق والمسالخ أكمل منذ وقت مبكر الاستعدادات لاستقبال الأضاحي بمسالخ المحافظة وميسان والمويه البالغ عددها 8 مسالخ.

وأشار إلى توفير كوادر من المشرفين والأطباء البيطريين، والتنسيق مع الشركات المشغلة للمسالخ لرفع الطاقة التشغيلية؛ لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفي أسرع وقت ممكن وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.

وأكد أن الأسواق والمسالخ تخضع لمراقبين وزعوا على نطاق واسع لضمان سير الأعمال على الوجه الصحيح، لاسيما عند مداخل أسواق المواشي لتسهيل دخول وخروج السيارات، وكذلك التنظيم داخل صالات الانتظار وتكثيف الجولات الرقابية داخل أسواق الماشية.