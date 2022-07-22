أكدت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، تواصلها مع الجهات المعنية لمعرفة مصير البحارة المصريين المفقودين، والذين كانوا على متن سفينة في المحيط الهندي.

وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تصريحات لسكاي نيوز: “أصدقاء أحد الشابين المصريين من البحارة تواصلوا عبر الرسائل معي وطلبت منهم نقل تفهمها للموقف الصعب الذي تمر به الأسرة، وطلبت صورة جواز السفر لاستبيان المعلومات الرسمية عن الشاب المفقود للتواصل مع الجهات المعنية”.

وأضافت: “تواصل معي أصدقاء الشاب سامح السيد، وهو طالب بالأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، وقد تحركت على وجه السرعة، وطلبت الأوراق الخاصة بهذا الشاب، وأنا في تواصل مع السفارة المصرية بالأردن ومع عدد من الجهات المعنية لمتابعة الموقف”.

إنقاذ 10 أشخاص:

وأشارت مكرم إلى أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى أن سفينة تجارية ملك لرجل أعمال سوري غرقت بالمحيط الهادي، وتم إنقاذ 10 أشخاص من بينهم مصريون، بينما تبقى مصريان آخران لا يزالان مفقودين، وهما سامح السيد وآخر يدعى محمد جمال.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات بشأن قيام الشابين بالقفز من السفينة، عندما بدأت في الغرق، وأن مركز تنسيق الإنقاذ الصومالي لا يزال يبحث عنهما، إلا أنه لا توجد معلومات كافية عن محمد جمال ولم يتم التواصل مع الوزارة المصرية بشأنه.

فقدان القبطان المصري:

وقد سادت حالة من الحزن والأسى محافظة الفيوم جنوب غربي مصر بعد الإعلان عن فقدان القبطان البحري الشاب سامح سيد شعبان، خريج الأكاديمية البحرية الأردنية، في حادثة غرق المركب التجاري الذي كان يعمل عليه ومعه 12 آخرون في المحيط الهندي خلال توجهه إلى ليبيا منذ أسبوع.

وتلقت السلطات المصرية بلاغًا من أسرة الشاب بفقدانه إثر غرق سفينة شحن تجارية يعمل عليها حيث لم تعثر السلطات الأردنية عليه حتى الآن.