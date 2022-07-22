أكدت المستشارة الأسرية والاجتماعية الدكتورة الهنوف الحقيل، أن إعلانات يوتيوب الخادشة تؤثر على سلوك الأطفال والمراهقين، ولابد من الرقابة الأسرية.

فيديو | المستشارة الأسرية والاجتماعية د. الهنوف الحقيل: إعلانات "يوتيوب" الخادشة تؤثر على سلوك الأطفال والمراهقين ولابد من الرقابة الأسرية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/m06um2Fa5H — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 22, 2022

معلومة بشكل منحرف:

وتابعت الحقيل، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن تلك الإعلانات تجعل الطفل يحصل على المعلومة بشكل منحرف، ولهذا يجب التأكيد على السلوك الاجتماعي بشكل سوي، مع منع الفكر المشوه التي تجعل الأطفال يلجؤون إلى البحث عن المعلومات المغلوطة بضغطة زر في اليوتيوب.

الرقابة ضرورية:

وشددت على ضرورة وجود رقابة غير مباشرة ومباشرة على الأطفال ومتابعة ما يتشربه الأطفال في أدمغتهم.