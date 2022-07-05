ينتظر مسلمو العالم يوم عرفة للاستماع إلى الخطبة الأعظم سنويًّا، والتي صدرت الموافقة اليوم الثلاثاء بقيام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام 1443هـ.

مؤهلاته العلمية:

وتخرج الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعد حصوله على بكالوريوس الفقه الإسلامي المقارن.

كما حصل على درجة الماجستير في الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام؛ ثم الدكتوراه في الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.

حياة عملية غنية:

وخاض العيسى طريقًا عمليًّا زاخرًا بالإنجازات والمناصب؛ فعين وزيرًا للعدل في عام 1430 للهجرة/ 14 فبراير 2009م، وفي العام نفسه صدر أمر ملكي بتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير في 1436 للهجرة.

كما تقلد عددًا من المناصب المهمة؛ منها: نائب لرئيس ديوان المظالم، ورئيس للمجلس الأعلى للقضاء، ورئيس فخريّ لمجلس وزراء العدل، وأمين عام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس للهيئة العالميّة للعلماء المسلمين.

وعين عضوًا بهيئة كبار العلماء بالمملكة، ومشرفًا عامًّا على مركز الملك سلمان للسلام العالميّ في مملكة ماليزيا، ورئيسًا لرابطة الجامعات الإسلامية.

مؤلفات محمد العيسى:

كما خط بقلمه عددًا من المؤلفات؛ منها: التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي، وأحكام غير المسلمين في مجلس القضاء الشرعي، وتأسيس الحكم القضائي: محكم، والصياغة التنظيمية وتطبيقاتها في المملكة، ومحاضن في الفكر والمنهج.