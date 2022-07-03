أظهر مقطع فيديو نادر مشاهد تاريخية لوصول الحجاج إلى مكة المكرمة وأدائهم المناسك في موسم الحج قبل 87 عاماً.

فيديو نادر جداً وعالي الجودة لـ موسم الحج من عام ١٣٥٦هـ ـ ١٩٣٨م .. قبل ٨٧ سنة ..

يظهر الحجاج الراجلين ، ومن أتى من بلده على الإبل ومن أتى على السيارات ..

٤ دقائق ونصف يتوقف فيها التعبير لأجعل أن تتمتع العين بالمشاهد التاريخية ..pic.twitter.com/13g6OTnN6X — نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) July 2, 2022

رحلة الحج إلى مكة

وظهر في الفيديو الذي نشره حساب “نوادر من التاريخ” على موقع “تويتر” أعداد من ضيوف الرحمن وهم في طريقهم إلى مكة المكرمة راجلين وعلى ظهور الإبل، وبعضهم على متن المركبات، وذلك في عام 1356هـ الموافق لعام 1938م.

واستعرض الفيديو مع التعليق الصوتي مراحل أداء الحجاج المناسك بدءاً من طواف القدوم، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفات، والنفرة إلى مشعر مزدلفة، ومن ثم إلى مشعر منى ورمي الجمرات، وحتى انتهاء مناسك الحج.