ذكرت مجموعة من الأبحاث أن هناك خدعة سهلة وبسيطة يمكن اعتمادها للمساعدة على خفض استهلاك السعرات الحرارية بمقدار 300 سعرة حرارية في اليوم.

فائدة خل التفاح

وحسب صحيفة “صن” البريطانية، تتضمن الحيلة شرب خل التفاح، والذي وُصف لسنوات بأنه مشروب معجزة لفقدان الوزن.

ويُصنع خل التفاح من التفاح الطازج عن طريق عملية التخمير، حيث تقوم الخميرة بتحويل السكريات الموجودة في التفاح إلى كحول، ثم يتم تحويل الكحول بواسطة بكتيريا الخليك إلى حمض الأسيتيك، المكون “السحري”.

وقالت أخصائية التغذية سارة فلاور: “يجب أن أؤكد أن التغييرات الغذائية لها أهمية قصوى. ولا يمكنك فقط تناول خل التفاح وتناول ما تريد، على أمل أن يكون بمثابة حبة سحرية لفقدان الوزن”.

الشعور بالامتلاء

وكشفت معظم الدراسات التي أجريت حول فقدان الوزن وخل التفاح، أنه يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء ويمنع تناول الوجبات الخفيفة.

كما ذكرت إحدى الدراسات، والتي أجريت في عام 2005 أنه عندما تناول شخص وجبة بخل التفاح، تناول 275 سعرة حرارية أقل على مدار اليوم، مقارنة بمن لم يتناولوا المشروب مع وجباتهم.

وتتكون الوجبة إما من خبز البايجل بالزبدة مع العصير، أو الدجاج مع الأرز والخضراوات والزبدة وصلصة الترياكي.

وعلى الرغم من أن الباحثين في جامعة ولاية أريزونا وصفوا خفض 275 سعرة حرارية بأنه “ضعيف”، إلا أنه قد يُشكل فارقاً بالنسبة للبعض.

ووجد الباحثون أيضا أن خل التفاح يساعد في خفض استجابات سكر الدم بعد الوجبات والتي تفيد في فقدان الوزن، لأنها تساعد في وقف الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

وفي دراسة أخرى أجريت عام 2005 على 12 متطوعاً يتمتعون بصحة جيدة، وجد الباحثون أن خل التفاح يخفض استجابات الجلوكوز والإنسولين مع زيادة الشبع حتى بعد الوجبة التي تتكون بشكل كبير من الخبز (الكربوهيدرات).

طرق لاستخدام خل التفاح

وهناك طرق مختلفة لإضافة خل التفاح إلى النظام الغذائي، فيمكن مزجه بمكونات صحية مثل زيت الزيتون أو عصير الليمون أو حتى الماء.

ومن المهم ألا تتجاوز كمية خل التفاح المستخدمة لفقدان الوزن 1-2 ملاعق كبيرة (15-30 مل) في اليوم، نظرًا لأنه شديد الحموضة، ما قد يهيج الحلق إذا كنت تشربه كثيرا أو بكميات كبيرة.