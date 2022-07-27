أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أحد مشاغل الذهب يقع داخل فيلا سكنية بمحافظة جدة، استغل من قبل 49 عاملاً مخالفاً من جنسية آسيوية، كمقر لتصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزاولة نشاط المتاجرة في نشاط الذهب والمجوهرات دون سجل أو ترخيص.

3 أشهر من المتابعة والرصد قادتنا إلى ضبط فيلا سكنية.. يستغلها 49 عامل مخالف بإعادة تصنيع ذهب قيمته أكثر من مليوني ريال. ضبطنا المخالفين وأحلناهم للجهات الأمنية لتطبيق العقوبات عليهم. pic.twitter.com/feytfbZ4TI — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 26, 2022

جاء ذلك بعد عمليات رصد وتحرٍ للموقع المذكور لمدة ثلاثة أشهر من قبل مراقبي الوزارة.

مصادرة كميات من الذهب

واشتملت المضبوطات على 7 كيلو جرامات من الذهب تتجاوز قيمتها السوقية مليوني ريال، تم حجزها وإحالة عينات من المضبوطات للفحص في مختبرات متخصصة.

واستدعت الوزارة مالك المقر لسماع الأقوال وأحالت العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام مكافحة التستر.

وتؤكد وزارة التجارة على أهمية نظامية أعمال مزاولة النشاط التجاري والحصول على التراخيص اللازمة، كما تحث المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المواقع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.