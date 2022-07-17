أبدت الجماهير تخوفها من تكرار مصير عبدالفتاح عسيري مع عبدالرحمن غريب، بعد أنباء انتقاله من الأهلي إلى النصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

عبدالرحمن غريب يقترب من النصر

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، عن انضمام نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالرحمن غريب إلى النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم، وذلك بعد هبوط الراقي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويُعد عبد الرحمن غريب من أبرز اللاعبين في الموسم المنصرم من الدوري، ويشارك مع المنتخب السعودي، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انتقال غريب يُعيد للأذهان رحيل عبدالفتاح عسيري

وفور انتشار أنباء انضمام عبدالرحمن غريب للنصر، تذكرت الجماهير انتقال النجم عبدالفتاح عسيري من الأهلي إلى النصر في صيف عام 2020، وأعربوا عن قلقهم من تكرار مصيره وعدم تألقه في الموسم الجديد.

وأصبح اسم عبدالفتاح عسيري ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وطالبت الجماهير عبدالرحمن غريب بعدم الانتقال إلى صفوف النصر، وتمنوا رحيله إلى الاتحاد والمشاركة بشكل أساسي معه.

وقال أحد المشجعين: “عبدالفتاح عسيري كان لاعب طموح وراح النصر وبعد موسمين لا أحد يريده”، وعلق سلطان الحربي قائلًا: “غلطان مصيره مصير عسيري.. نادي لدفن للمواهب”.