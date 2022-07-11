مصير مجهول ينتظر سريلانكا بعد اقتحام المتظاهرين قصر الرئيس جوتابايا راجاباكسا على شاطئ البحر، وكذلك مقر رئيس الوزراء رانيل فيكرمسينغ، ومطالبتهما بالاستقالة، في الوقت الذي يواصل فيه المتظاهرون احتلال القصور الرئاسية للمسؤولين الكبيرين ما خلق حالة من الفراغ السياسي في البلاد التي أثقلتها الديون.

فراغ سياسي في سريلانكا

وقال رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ إنه سيترك منصبه بمجرد تشكيل حكومة جديدة، فيما ذكر رئيس البرلمان بعد ساعات أن راجاباكسا سيتنحى الأربعاء المقبل. وفي الوقت ذاته أصر المتظاهرون على البقاء في القصر الرئاسي لحين إعلان الاستقالة بشكل رسمي وقبولها من الجهات المختصة.

أين الرئيس؟

ولا يعرف مكان وجود الرئيس على الرغم من ذكر بيان صادر عن مكتبه أمس الأحد أنه أمر بتوزيع شحنة غاز طهي على المواطنين فورًا، ما يشير إلى أنه لا يزال يمارس مهام منصبه. لكن لم يُشاهد راجاباكسا على الملأ منذ يوم الجمعة ولم يقل أي شيء بشكل مباشر عن استقالته.



تشكيل حكومة بديلة

ويجري قادة أحزاب المعارضة محادثات لتشكيل حكومة بديلة من جميع الأحزاب، وهو مطلب عاجل للأمة المفلسة لمواصلة المناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ.

ويقول خبراء دستوريون إنه في حالة استقالة الرئيس ورئيس الوزراء فإن الخطوة التالية ستتمثل في تعيين رئيس البرلمان رئيسا بالوكالة وتصويت البرلمان على رئيس جديد في غضون 30 يوماً لإكمال ولاية راجاباكسا.