طاردت شرطة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية لصًّا لمدة 3 ساعات، سرق خلالها أربع سيارات وصدمها مرتين في وضح النهار، بحسب ما كشف مقطع مصور نشرته الشرطة.

On Wednesday, a man led police on a two-hour high-speed chase around Charlotte, North Carolina. The man crashed into at least two other drivers and stole four additional vehicles during the chase. pic.twitter.com/qLnrB5Nzuq — CBS News (@CBSNews) July 7, 2022

وفر الشاب تايلر هاردينغ، الذي يبلغ 26 عامًا، من سيارات الشرطة في مطاردة مثيرة كتلك الموجودة في ألعاب الفيديو، حيث انطلق بسرعة على الأرصفة، ومرّ بشكل خطير عبر حركة المرور.

المطاردة استمرت 3 ساعات:

وبدأت المطاردة في العاشرة من صباح يوم الأربعاء عندما استجابت الشرطة لمكالمة اقتحام ودخول، حيث أفادت إحدى السكان بأنها وجدت سيارتها الجيب قد سُرقت، بحسب موقع “نيويورك بوست”.

واستخدمت الشرطة جهاز تتبع GPS لتحديد موقع السيارة المسروقة، لكن اللص فر عندما اقترب منه الضباط.

وقال رجال الشرطة: إن هاردينغ شوهد وهو يتخلى عن سيارة الجيب المسروقة ويقفز في شاحنة بيك آب بيضاء مسروقة مع شقيقته كريستا هاردينغ البالغة من العمر 28 عامًا.

وأضاف البيان أنهم عبروا الحدود إلى ساوث كارولينا لكنهم عادوا بعد أن حاول نائب عمدة محلي إيقافهم.