طاردت شرطة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية لصًّا لمدة 3 ساعات، سرق خلالها أربع سيارات وصدمها مرتين في وضح النهار، بحسب ما كشف مقطع مصور نشرته الشرطة.

On Wednesday, a man led police on a two-hour high-speed chase around Charlotte, North Carolina. The man crashed into at least two other drivers and stole four additional vehicles during the chase. pic.twitter.com/qLnrB5Nzuq

— CBS News (@CBSNews) July 7, 2022