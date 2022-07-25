وثقت معلمة رحلة كفاحها وسفرها يوميًا للقرى النائية للقيام بواجبها وأداء مهام عملها كمعلمة في مدرسة بإحدى القرى.

وقالت إن رحلة الذهاب للعمل كانت تبدأ قبل الفجر، ويقطعون مسافة 300 كيلو متر للذهاب للمدرسة.

وأضافت أحياناً كنا نضطر للنوم داخل الباص حتى الوصول للمدرسة، بسبب طول الطريق، حتى جاءت بشارة النقل ضمن حركة النقل الخارجية المطورة لهذا العام 1443هـ.

تفاصيل حركة النقل الخارجي

وأعلنت وزارة التعليم، مساء السبت، عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور، حيث شملت أكثر من 33900 معلم ومعلمة.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه انطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمنسوبيها، وتحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم، أعلنت الوزارة اليوم نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، والتي اعتمدت على معايير وأسس سد الاحتياج والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، حيث شملت النتيجة نقل أكثر من 33900 معلم ومعلمة بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39% من نسبة المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل، كما تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين على الرغبتين الأولى والثانية، وأكثر من 70% من طالبي نقل لم الشمل حرصاً من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.

الإجراءات المطوّرة للنقل

واعتمدت وزارة التعليم عدداً من الإجراءات المطوّرة للنقل، تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية؛ لسد الاحتياج التعليمي، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإلغاء قوائم الانتظار المطبّقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة، وحفظ حقوق المتقدمين مع تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

وتشمل إجراءات النقل المطوّرة لشـــاغلي الوظائف التعليمية تطوير عناصر المفاضلة وفق آليات مرنة، تسمح للمتقدمين بتعديل الرغبات، وتمنحهم نقاطاً ومميزات إضافية، وتعطي نقاطاً لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب التطوير في درجة الأداء الوظيفي باحتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد، مع إضافة نقاط مفاضلة للحاصلين على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية.