طالب عدد من المواطنين، بالقبض على لوك عيسى الذي يعد أحد مشاهير تطبيق “تيك توك”، حيث أثار جدلًا واسعًا منذ ظهوره بسبب الرقصات التي يقوم بها والحركات المختلفة التي لاقت انتقادات واسعة من الجمهور.

رفض واستنكار

ورفض المغردون، ما يقدمه لوك عيسى على “تيك توك” مدشنين وسم “نطالب بالقبض على لوك عيسى”، بسبب أن المحتوى الخاص به غير هادف، ويثير الاستنكار والاشمئزاز، ما دفعهم إلى المطالبة بالقبض عليه.

وأكد المواطنون ضرورة القبض على لوك عيسى وكل الأشخاص الذين يشبهوه، نظرًا لأن تأثيرهم خطير على المجتمع وعلى الأطفال والصغار الذين يمكن أن يقلدوهم.

عمل اختبارات للمشاهير

ولفت آخرون إلى أن شهرة لوك عيسى جاءت من شيء غير مفيد يقوم بتقديمه، مشددين على ضرورة تجاهل ما يتداوله، ومعاقبته لخطره على صغار السن.

فيما حث بعض المغردين على عمل اختبارات قدرات لكل شخص يرغب أن يكون مشهورًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبحث الموضوعات التي يريد أن يقدمها، فضلاً عن تحديد المحتوى المجتمعي الذي لا يتجاوزه إلا بإذن مسبق، لإنقاذ هذا الجيل.

وأكد مغرد أن محتوى السوشيال ميديا غلط، ومعظم مشاهيره عليهم ملاحظات، حيث أصبحوا هم الذين يتصدرون التريندات حاليًا، داعيًا الجمهور إلى النظر إلى المشاهير الذين يقدمون محتوى هادفاً وينشر الإفادة للمجتمع.