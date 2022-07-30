فاجأ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، اللاعب الألماني أنطونيو روديغر المنضم حديثًا لصفوف الريال بمفاجأة صادمة، بعد الانضمام للنادي الملكي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

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وقال مدافع تشيلسي الإنجليزي السابق في الثاني من يونيو الماضي عبر حسابه في “تويتر”: “أنا فخور بإعلان أنني سأنضم لنادي ريال مدريد وأنا متحمس حقيقة لهذه التجربة، ولا أستطيع انتظار خوض أول مباراة مع هذا الفريق العريق”.

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أنشيلوتي لا يرغب في الاعتماد على روديغر أساسيًّا:

ذكرت صحيفة As الإسبانية أن أنشيلوتي لا يرغب في الاعتماد على المدافع الألماني في التشكيلة الأساسية للريال في الموسم الجديد، حيث يرغب المدرب الإيطالي من لاعب تشيلسي السابق القتال لنيل مكان أساسي في التشكيلة.

وخاض المدافع الألماني صاحب الأصول السيراليونية أكثر من 200 مباراة في جميع المنافسات مع تشيلسي كما نال مع النادي اللندني دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.