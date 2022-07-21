لا تزال الجماهير تترقب نتائج قضية نادي النصر ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وتوترت العلاقة بين النصر وحمدالله والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين رسميين، بسبب تسجيلات تظهر التفاوض معه في سبتمبر الماضي.

تفاصيل قضية النصر ضد حمدالله وحامد البلوي

حساب نواف الآسيوي في “تويتر” ذكر أن البلوي أقر بأن التسجيلات صحيحة وسُربت عبر صديق مشترك بين حمدالله والبلوي”.

رد الناقد الرياضي والكاتب حمزة السيد المقرب من نادي الاتحاد ردًا مدويًا قائلًا: ” لا خاص ولا حصري، بل تأليف وفبركة وتضليل وباتت كل توجهاتك مكشوفة أمام الملأ”.

وفي سياق القضية ذاتها، قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من قال أنني أنتظر إيقاف الاتحاد فترتين تسجيل وإيقاف الإداريين؟!”.

وتابع المريسل حديثه قائلًا: “هذه بالنسبة لي أمر منتهٍ ولا يفصلنا عنها إلا مسألة وقت، لكني أنتظر شيئًا أكبر من ذلك بكثير”، وسط تفاعل من الجماهير التي توقعت أن يكون هبوط الفريق.

البلوي يغادر الجلسة

وعقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، جلسة استماع بشأن هذه الأزمة، حيث تواجد المدير التنفيذي بالعميد، حامد البلوي مع ذكر تقارير متداولة أنه غادر الجلسة قبل قليل.