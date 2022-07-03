لايزال يُعاني الأهلي من آثار الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي ” دوري يلو” بعد نهاية موسم 2021/2022.

وكشف الإعلامي والناقد الرياضي عادل المرضي مفاجأة مدوية عن حجم ديون الراقي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الكارثة التي تهدد الراقي في دوري يلو أكبر من كارثة الهبوط نفسه”.

كارثة تواجه الأهلي بعد الهبوط

وأضاف: ” دعم دوري يلو 5 ملايين ريال بعد أن كان يحصل على 100 مليون، مبلغ شركة وسط جدة صرفوا منه 65 مليون ولم يتبق سوى 35 مليون”.

وتابع: “بمعنى الإيراد وصل إلى 40 مليون والديون مايقارب 200 مليون، الله يعين الراقي”.

إقالة موسى المحياني شرط أساسي!

وفي وقت سابق، أعضاء مجلس الإدارة في النادي الغربي الأخضر طالبوا الرئيس بإقالة المدير التنفيذي موسى المحياني وأنهم لن يستمروا في حالة استمراره، ويبدو أن الرئيس لا يزال مقتنعًا باستمرار المدير التنفيذي، وفقًا للإعلامي عناد الرشيد.

وفي سياق آخر، القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش كشف عن الجهة الوحيدة التي لها حق في حل مجلس إدارة النادي حيث قال عبر حسابه في “تويتر” أمس الجمعة: “حل مجلس الإدارة بيد وزارة الرياضة، لا جمعية عمومية ولا جمهور ولا استقالة”.

وكان ماجد النفيعي رئيس الأهلي قال الأربعاء الماضي في تصريحات إعلامية: إن المحياني باقٍ في منصبه ولن يرحل عن الفريق رغم الهبوط.