أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل 4 أشخاص، بينهم مسلح مساء الأحد في مركز تسوق بولاية إنديانا الأمريكية، عندما أطلق رجل من بندقية النار في قاعة للطعام، قبل أن يلقى حتفه على يد مدني يحمل سلاحاً، حسبما أفادت الشرطة.

وقال رئيس قسم شرطة غرينوود، جيم إيسون، في مؤتمر صحفي، إن الرجل دخل مركز تسوق “غرينوود بارك” يحمل بندقية والعديد من مخازن الذخيرة، وبدأ بإطلاق النار في قاعة الطعام.

تفاصيل الحادث

وأضاف إيسون أن مدنيا مسلحا يبلغ من العمر 22 عاماً، وصفه بأنه “بطل حقيقي”، قتل المهاجم، وأن حصيلة الضحايا 4 قتلى وجريحان، وهما في حالة مستقرة.

وذكر إيسون أن الشرطة صادرت حقيبة ظهر مشبوهة كانت في دورة مياه بالقرب من قاعة الطعام.

البحث عن ضحايا

وتبحث السلطات في المركز التجاري عن أي ضحايا آخرين، إلا أنها تعتقد أن إطلاق النار تم احتواؤه في قاعة الطعام.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات والشوارع تسفر عن عشرات القتلى، وقد ارتفعت وتيرة حوادث إطلاق النار هذا العام بشكل ملحوظ.