اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، 4 قرارات نارية ضد إدارة قناة النادي بسبب حذف حوار لمدير الكرة بالفريق الأول للنادي وعدم التزامها بالبنود تجاه شركة الأهلي الإعلامية وعدم وعيها بقرارات النادي وسياسته العامة.

أبرز القرارات:

وقررت إدارة النادي منع ظهور لاعبي النادي ومسؤوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية في كافة الفرق الرياضية على شاشة القناة، لحين التزام الشركة المسؤولة عن إدارة القناة ببنود التعاقد.

كذلك تم اتخاذ قرار بالحصول على حقوق بث مباريات الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد 2022/ 2023، بعد التنسيق والاعتماد من مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل، والعمل على تسويق هذه الحقوق بما يحقق العائد المالي المناسب الذي يليق بشعبية المارد الأحمر وتاريخه.

أيضًا العرض على مجلس إدارة النادي في اجتماعه القادم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على القناة التي تحمل شعار ناديه والمملوكة للشركة المتحدة، والتي أساء فيها للعديد من مسؤولي النادي الأهلي.

كذلك طالبت شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المملوكة لـ مجلس الإدارة من إدارة القناة، ردودًا قاطعة وفاصلة من شركة ستادات تضمن وبشكل واضح قيام الشركة التي تتولى إدارة القناة بدورها الإيجابي تجاه النادي وقضاياه والالتزام بسياسته، والدفاع عن مصالحه بالطرق المشروعة، وأن تصبح قناة الأهلي منبرًا إعلاميًّا حقيقيًّا للنادي ومنسوبيه في كل وقت، وفقًا للعقد المبرم مع شركة ستادات.