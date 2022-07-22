كشف القانوني أحمد الشيخي الجهة التي ستعاقب حامد البلوي إداري نادي الاتحاد في حال ثبت إدانته بالتفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمدالله أثناء سريان عقده مع النصر.

أحمد الشيخي – قانوني ومختص بالنزاعات الرياضية:

اختصاص عقوبة الاداريين تكون محلياً

الحصاد الرياضي …@ahmed9639

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) pic.twitter.com/rJGi6ExL1n — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 21, 2022

وقال الشيخي في تصريحات لـ قناة 24 الرياضية: ” العقوبة التي توقع على الإداري الذي يخالف اللائحة ويتفاوض مع لاعب في ناد آخر، الفيفا لن يعاقبه، بل تعاقبه لجنة الاحتراف”.

وأضاف: ” أيضًا إذا خاطب إداري أي ناد لاعب في ناد آخر دون الرجوع إلى لجنة الاحتراف وإرسال خطاب لها، يُعاقب من قبل لجنة الاحتراف”.

هل اعترف حامد البلوي بصحة التسجيلات؟

وتوترت العلاقة بين النصر وحمدالله والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين رسميين، بسبب تسجيلات تظهر التفاوض معه في سبتمبر الماضي.

حساب نواف الآسيوي في “تويتر” ذكر أن البلوي أقر بأن التسجيلات صحيحة وسُربت عبر صديق مشترك بين حمدالله والبلوي”.

رد الناقد الرياضي والكاتب حمزة السيد المقرب من نادي الاتحاد ردًا مدويًا قائلًا: ” لا خاص ولا حصري، بل تأليف وفبركة وتضليل وباتت كل توجهاتك مكشوفة أمام الملأ”.