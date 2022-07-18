تسببت موجة الحرارة في أوروبا في وفاة 1000 شخص على الأقل في البرتغال وإسبانيا، بينما أبلغت تقارير أخرى أن الرقم تجاوز 1027 حالة في هذا الوقت.

وتم تسجيل نحو 440 حالة وفاة يوم الخميس الماضي وحده، عندما تجاوزت موجة الحرارة في أوروبا درجة 40 درجة مئوية، وبحلول يوم السبت، كان هناك 360 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالحرارة في إسبانيا، واليوم تُوفي 200 شخص.

وسجلت بعض البلاد الأوروبية درجة حرارة وصلت إلى 49 درجة مئوية، وهو أمر غير معتاد في هذا الجزء من العالم، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في الأيام المقبلة.

وفي الأسبوع الماضي، تسببت درجات الحرارة العالية بانهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية؛ ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا.

موجة الحرارة في أوروبا تتسبب في حرائق خارجة عن السيطرة:

وكافح رجال الإطفاء في فرنسا وإسبانيا لاحتواء حرائق الغابات التي خرجت عن نطاق السيطرة في جميع أنحاء أوروبا، حيث تستمر في الاحتراق بسبب درجات الحرارة القياسية تحت ما يُسمى بظاهرة القبة الحرارية، وهي تشبه فرنًا يحيط بالقارة الأوروبية.

كما تم الإبلاغ عن حرائق في البرتغال واليونان وتركيا وكرواتيا، وأيضًا سجلت المملكة المتحدة عددًا من حرائق الغابات لكنها كانت محدودة، ويُتوقع أن تشهد البلد المزيد اليوم الاثنين، حيث تصل درجات الحرارة إلى ذروتها.

وتُظهر اللقطات رجال الإطفاء في فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهم ينطلقون في السماء لإطفاء ألسنة اللهب من الأعلى، مستخدمين الطائرات والمروحيات لإخماد حرائق الغابات بالمياه.