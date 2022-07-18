توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد مناطق بالمملكة موجة حر خفيفة بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء.

موجة حر خفيفة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حسب المراصد متوقع موجة حر خفيفة من غدٍ الثلاثاء على أجزاء من الشرقية وأجزاء من الوسطى والغربية وشرق الشمالية من المملكة، كما تشمل الكويت وقطر والبحرين والإمارات”.

وأضاف أنه متوقع أن ترتفع الحرارة عن معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة من “2” إلى”4″ درجات مئوية.

ذروة الحرارة وأمطار مبشرة

وتابع قوله: “يستمر ارتفاع درجة الحرارة لمدة أسبوع، وذروتها يوم السبت الموافق 24 ذي الحجة، لتعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد أسبوع من بدايتها”.

وأضاف الحصيني “هذه الموجة ضرورية لنضج التمر واعتيادية، فنحن في جمرة القيظ وتعد طبيعية في مثل هذا الوقت من السنة، ولا تزال مؤشرات توقعات الأمطار مُبشرة والتغيير وارد”.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين تستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، ويستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.