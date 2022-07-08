يسعى مدرب فريق روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو التعاقد مع نجم يوفنتوس السابق، الأرجنتيني باولو ديبالا في الموسم الجديد.

مورينيو يستهدف التعاقد مع ديبالا

وأشارت صحيفة “كورييري ديللو سبورت”، إلى أن مورينيو يريد استغلال تأخر إنتر ميلان في حسم صفقة ضم باولو ديبالا، وإحضاره إلى فريق روما، أجل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي الموسم المقبل.

وأضافت: “أجرى ديبالا محادثات مع إنتر وتوصل إلى اتفاق شفهي مع النادي، ومع ذلك، تم تعليق الخطوة بسبب طلبات وكيل ديبالا وبسبب حاجة إنتر لبيع إدين دزيكو أو خواكين كوريا بعد عودة روميلو لوكاكو إلى الفريق”.

وتابعت: “يعد الدوري الإيطالي الوجهة الأكثر ترجيحًا لديبالا، حيث أبدى البطل ميلان أيضا اهتمامه بجلب المهاجم، على الرغم من أنه غير قادر على مطابقة مع الراتب الذي عرضه إنتر، والذي يعتقد أنه في حدود 6 ملايين يورو سنويا، إضافة إلى مليون يورو على شكل إضافات، والأمر نفسه ينطبق على روما”.

رحيل ديبالا عن يوفنتوس



وانتهى عقد الأرجنتيني مع يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يعلن البيانكونيري رحيله مجانًا، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف إنتر ميلان، ولكن تراجع الأخير عن الصفقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسجل ديبالا 115 هدفًا مع يوفنتوس في 7 سنوات، ويحرص مورينيو على إضافته إلى روما الذي يتطلع إلى البناء على نجاح الموسم الماضي، بعدما توج بلقب النسخة الأولى من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.