واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي تألقه مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، ليتوج بأول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

روما بطلًا لدوري المؤتمر الأوروبي

ولعب روما ضد فينورد الهولندي بالأمس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بالعاصمة الألبانية تيرانا، ونجح الفريق الإيطالي بقيادة مورينيو في الفوز بهدف دون رد سجله نيكولو زانيولو عند الدقيقة 32.

روما يتألق مع مورينيو

ويُعد هذا اللقب هو أول بطولة أوروبية في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، وأول بطولة دولية منذ كأس المعارض موسم 1960/ 1961، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

كما أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما هو أول فريق إيطالي ينجح في التتويج ببطولة أوروبية كبرى منذ إنتر ميلان عام 2010 تحت قياد المدرب البرتغالي أيضًا.

وبات جوزيه مورينيو ثاني مدير فني يتوج بـ5 بطولات أوروبية كبرى بعد المدرب جيوفاني تراباتوني، حيث حصد دوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس الاتحاد الأوروبي “الدوري الأوروبي” مرتين، ولقب دوري المؤتمر الأوروبي.