يترقب الجمهور موعد بداية الدوري الإسباني لـ موسم 2022/2023 بعد كلاسيكو الريال ضد برشلونة الذي أُقيم فجر اليوم الأحد في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.

أول مباراة في الدوري الإسباني تجمع بين فريقي أوساسونا وإشبيلية يوم 12 أغسطس المقبل، بينما يخوض برشلونة أول لقاء له في الليجا يوم 13 أغسطس وأول مباراة لـ ريال مدريد ستكون يوم الأحد 14 أغسطس ضد فريق ألميريا.

وبعد كلاسيكو الريال ضد برشلونة، يبدو أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد أصبح مهددًا في الدوري الإسباني، بعد انتقال البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لـ برشلونة صيف العام الحالي.

منافسة قوية بين بنزيما وليفاندوفسكي

وكان ليفاندوفسكي انتقل لصفوف برشلونة قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.

اللاعب الفرنسي كان فاز بجائزة ” بيتشيشي” كهداف لـ الليجا للمرة الأولى في مسيرته، وذلك خلال الموسم الماضي برصيد 27 هدفاً، لكنه سيجد نفسه هذا الموسم تحت تهديد حقيقي بعد وصول ليفاندوفسكي.

كذلك انتقال ليفاندوفسكي لـ برشلونة، يجعل بنزيما يقاتل ليُثبت أن فوزه بلقب هداف الدوري الإسباني وهداف دوري الأبطال لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة قدرات مميزة يتمتع بها اللاعب الفرنسي.

مشادة في كلاسيكو الريال ضد برشلونة

وفي وقت سابق، شهدت مباراة برشلونة وريال مدريد بمشاركة ليفاندوفسكي في كلاسيكو الأرض الودي بينهما صباح اليوم الأحد، مشادة عنيفة بين لاعبي الفريقين قبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق.

وكان اللاعب البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد دخل في مشادة مع سيرخيو بوسكيتس قائد البارشا لتتطور الأزمة بين اللاعبين، ويتدخل جميع نجوم الفريقين للتهدئة بينهما بعد تطور الأمر إلى اشتباك وتدافع بالأيدي.

يذكر أن البرازيلي رافينيا كان سجل هدف فوز البارشا من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.