مع بداية يوم العاشر من ذي الحجة 1443هـ، الذي يوافق غدًا السبت، يحتفل المسلمون في كل مكان بعيد الأضحى المبارك، وتبدأ مراسم الاحتفال بأداء صلاة العيد.

وحددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وقت صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1443هـ (2022م)، بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى.

جاهزية المساجد:

من جانبها، أكدت فروع الوزارة بمناطق المملكة جاهزية المساجد والجوامع والمصليات لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.

وخلال شهر يونيو الماضي، وجهت الوزارة، كافة فروعها بمناطق المملكة، بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، في مصليات الأعياد والجوامع في جميع مناطق المملكة، وتهيئتها بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلين شعيرتهم بكل راحة واطمئنان.

موعد صلاة عيد الأضحى:

ويأتي موعد صلاة العيد 2022 حسب المدينة التي يقام فيها، حيث تتراوح بين الساعة 05:14 إلى الساعة 06:05 حسب توقيت المدن المختلفة على النحو التالي:

– صلاة عيد الأضحى في الرياض ستقام في تمام الساعة 5:25 صباحًا.

– صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة ستقام الساعة 5:59 صباحًا.

– صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة الساعة 6:05 صباحًا.

– صلاة عيد الأضحى في تبوك عند الساعة 5:58 صباحًا.

– صلاة عيد الأضحى في جدة ستقام عند الساعة 6:02 صباحًا

– صلاة عيد الأضحى في نجران عند الساعة 5:49 صباحًا

– صلاة عيد الأضحى في الدمام الساعة 5:08 صباحًا

– صلاة عيد الأضحى في جازان الساعة 5:57 صباحًا

– صلاة عيد الأضحى في أبها ستقام 5:55 صباحًا

– صلاة عيد الأضحى في الباحة الساعة 5:56 صباحًا

– صلاة عيد الأضحى في بريدة 5:33 صباحًا

– صلاة عيد الأضحى في الطائف 5:57 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في حائل 5:40 صباحًا