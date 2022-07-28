قال موقع zeebiz الهندي إن مدينة ذا لاين في نيوم مصممة لتكون ضمن العجائب الجديدة للعالم حيث يتكلف المشروع مليارات الدولارات ويشمل تأسيس قطاعات تعتمد على التكنولوجيا مع تضمين مراكز البحوث والأماكن الرياضية والترفيهية والمراكز السياحية.

وقال التقرير: المدينة الجديدة التي يتم بناؤها في المملكة، هي مشروع رائد لتطوير الأعمال والسياحة على ساحل البحر الأحمر ضمن إطار سعي الحكومة السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال برامج رؤية 2030 الطموحة.

ذا لاين تلهم العالم بمستقبل البناء

وأضاف التقرير: تم تصميم ذا لاين The Line في نيوم للاستجابة لبعض التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا التي تواجه المناطق الحضرية، كما أنها تلهم مدن العالم الأخرى بطرق جديدة للانتقال، حيث يمكن الوصول لأي مكان في مدة تبدأ من 5 دقائق إلى 20 دقيقة كحد أقصى، وبالتالي ليس هناك حاجة للسيارات أو سبل

النقل الأخرى، كما ستحافظ المدينة على 95% من البيئة الطبيعية المحيطة بالموقع، مما يسلط الضوء على علاقة البشر بالطبيعة.

تصميمات جريئة

كما تتضمن خطط التصميم في المدينة السعودية الحفاظ على البيئة لضمان مستقبل أفضل للكوكب، وتختبر المملكة بجرأة كيفية تصميم مساحات بطرق ذكية وثورية ورائدة، علمًا بأن جميع الطاقة المستخدمة متجددة بنسبة 100% سواء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر، مما يضمن نظامًا بيئيًا خاليًا من الانبعاثات.

ذا لاين من عجائب العالم الجديد

وقال التقرير: أما عن تصميم مدينة The Line فإنه يجعلها واحدة من عجائب العالم الجديد، فهي مصممة على شكل ناطحات سحاب مزدوجة أي بشكل عمودي بطول 170 كم وعرض 200 متر، والجداران عبارة عن مرايا عاكسة للطبيعة لتحقيق الانسجام الكامل بين البحر والجبال والأودية.

واختتم التقرير قائلًا: ذا لاين في مدينة نيوم، مدينة المستقبل، هي عبارة عن عالم سحري يتضمن أفضل وجهة للعمل من المنزل والترفيه ومحاطة بالجبال والبحيرات وهو ما يجعلها واحدة من أجمل مدن المستقبل.