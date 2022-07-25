أعلن نادي التعاون قبل قليل عن تعاقده مع المدافع البرازيلي إدينالدو جوميز بيريرا الشهير بـ، ” نالدو” قادمًا من نادي أنطاليا سبور التركي.

تشابه الأسماء يثير اندهاش جمهور سكري القصيم

ووقعت إدارة النادي مع نالدو صاحب الـ33 عامًا لمدة موسم واحد كما سبق له أن خاض فترات مع أندية أوروبية كبيرة مثل بولونيا الإيطالي وجريميو وكروزيرو البرازيليين.

اسم الصفقة الجديدة لـ سكري القصيم، اختلط على مشجعي النادي فور إعلان النادي عن اسمه، لتشابه الأسماء مع الأسطورة البرازيلية نالدو ونجم فولفسبورج وشالكة الألمانيين سابقًا صاحب الـ 39 عامًا والمعتزل لكرة القدم منذ موسمين.