تعرضت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، لموقف محرج في أحد شوارع ولاية كونيتيكت الأمريكية.

The American shouted to the wife of US President Jill Biden that her husband is an undesirable person on the planet and owes Americans money for gasoline. "Thank you," she happily replied. pic.twitter.com/YOAbdmf4j4 — Животный мир (@dragon_of_time_) July 22, 2022

ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة تعرض جيل بايدن لصراخ أحد الأشخاص من بعيد ضدها، قائلا: “زوجك أسوأ رئيس شهدناه على الإطلاق!”.

جولة جيل بايدن

وجاءت الواقعة، خلال جولة جيل الخاصة بمدينة نيو هيفن، حيث تزور 3 ولايات أمريكية، للترويج لبرامج التعليم الصيفية التي تمولها خطة الإنقاذ التابعة لإدارة بايدن.

وخلال زيارتها للمدينة، توقفت جيل بايدن لتناول الآيس كريم مع حاكم الولاية نيد لامونت في متجر ألبان مزرعة أريثوسا.

وأثناء هبوطها من السيارة صرخ رجل وسط تجمع في الشارع قائلا: “زوجك هو أسوأ رئيس شهدناه على الإطلاق!”، لتلوح له جيل بيدها، وردت مبتسمة: “شكرا لك على دعمك”.

فيما استمر الرجل في مضايقتها قائلا: “أنت مدينة لنا بأموال الغاز”.