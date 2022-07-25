أعلن نادي الرائد برئاسة فهد المطوع عن تعاقده رسميًا مع 3 لاعبين أجانب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الرائد يحصل على توقيع 3 لاعبين

ولفت النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المطوع حصل على توقيع كل من؛ الروماني ألكسندر ميتريتا، الكرواتي داميان جوكوفيتش والحارس الروماني سيلفيو لونج.

وتم توقيع العقود مع ميتريتا وجوكوفيتش ولونج في الرياض، وذلك بعد تجاوزهم الفحوصات الطبية اللازمة، قبل مغادرتهم للالتحاق بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ولعب لونج في صفوف قيصري سبور من 2017 وحتى 2022، وسبق أن لعب في صفوف أسترا وينيفرسيتاتيا كرايوفا الرومانيين، فيما لعب جوكوفيتش في كلوج الروماني، والثلاثي التركي ريزا سبور، أدانا وريبكا.

وسبق أن لعب ألكسندر ميتريتا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع النادي الأهلي، ولعب بعد ذلك في صفوف فريقي نيويورك سيتي الأمريكي وباوك سالونيكا اليوناني، قبل أن يعود للسعودية من بوابة الرائد.

الاستعداد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، بدأ مؤخرًا معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في تركيا، وسيستمر حتى يوم 15 أغسطس، على أن يخوض 5 مباريات ودية أيام 3، 6، 9، 13 و14 من الشهر القادم.