يبدو أن نادي نابولي استقر على بديل مدافع الفريق الأول لكرة القدم، السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي الذي اقترب من الرحيل في الميركاتو الصيفي.

نابولي يحدد البدلاء

وأشارت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، إلى أن نادي نابولي يسعى لضم مدافع لاتسيو، فرانشيسكو أتشيربي كتعويض الرحيل المحتمل للسنغالي كوليبالي.

ويسعى أتشيربي صاحب الـ34 عامًا للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، بعد توتر علاقته مع الألتراس، وارتبط اسمه بالانضمام إلى ناديي ميلان ومونزا، مقابل 5 ملايين يورو.

وسيكون البديل الثاني أمام نادي نابولي هو لاعب برايتون، ليو أوستيجارد، مقابل 5 ملايين يورو أيضًا، بجانب بدائل أخرى أغلى سعرًا، حيث لا ترغب الإدارة في الدخول بمزايدة لضم الكوري الجنوبي مين جاي كيم لاعب فنربخشة.

كوليبالي في طريقه لتشيلسي

وأكدت تقارير أن كوليبالي في طريقه إلى الانتقال لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، بعدما قدم عرضًا بـ40 مليون يورو لنادي نابولي، ويتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وتُشير التقارير إلى اتفاق كوليبالي على كافة الشروط الشخصية مع نادي تشيلسي، وسيوقع على عقد يمتد لـ3 سنوات، مع وجود بند يُتيح التجديد لعام آخر، وسيتقاضى 8 ملايين يورو في الموسم الواحد، بجانب مليون يورو كمكافآت.