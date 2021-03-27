يوفنتوس يُفكر في الغدر بـ باولو ديبالا

المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي للغدر بنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا والتخلص منه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بيرلو يتجاهل ديبالا

وخرج النجم الأرجنتيني صاحب الـ27 عامًا من حسابات المدرب الإيطالي أندريا بيرلو بالموسم الحالي.

وكان بافل نيدفيد نجم المنتخب التشيكي ويوفنتوس السابق والمدير الرياضي بالبيانكونيري تحدث عن مستقبل النجم الأرجنتيني مع يوفنتوس قائلًا: ” حتى الآن هو عنصر هجومي مهم لنا ولديه موسم في عقده الحالي معنا، ولن أُضيف أي شيء آخر، متعلق بمستقبله”.

وتابع نيدفيد: ” حتى الآن يوفنتوس يُقيم مصير ديبالا والفرصة الأفضل للنادي سوف تتحقق على أرض الواقع”.

يذكر أن صحيفة ماركا الإسبانية كانت ذكرت أن ناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين يفكران في ضم ديبالا في حال قرر الرحيل عن يوفنتوس.

قيمة باولو ديبالا في سوق الانتقالات

وتُقدر قيمة ديبالا ما يقرب من 50 مليون يورو في حال قرر يوفنتوس بيعه.

جدير بالذكر أن باولو ديبالا انضم لصفوف يوفنتوس في عام 2015 قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي، كما ارتبط اسمه من قبل بالانضمام لناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وفي سياق آخر، أكد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي على أن سنة 2020 كانت غريبة للغاية، وأثرت عليه بالسلب بسبب كمية البطولات التي فقدها اليوفي.

وتحدث رونالدو لـ شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” قائلًا: ” لقد كانت سنة غريبة حقًا، لم يرغب أحد فيها بسبب الظروف التي مر بها الفريق ومر بها العالم بسبب كورونا، لكن أعتقد أن اليوفي فاز بالدوري الإيطالي”.

وأضاف رونالدو: ” إقامة المباريات بدون جمهور، هي أمر صعب، ولكن الثقة والمثابرة والشغف هي التي تجعلني مستمراً في لعب كرة القدم حتى يومنا هذا”.

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