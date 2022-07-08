يُخيم الغموض على مصير النجم عبدالرحمن غريب بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

النصر لا يفاوض عبدالرحمن غريب

ويُعد عبد الرحمن غريب من أبرز اللاعبين في الموسم المنصرم من الدوري، ويشارك مع المنتخب السعودي، وارتبط اسمه بالانضمام إلى الهلال أو الاتحاد أو النصر في الميركاتو الصيفي.

وعلق الصحافي عناد الرشيد عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “لم يقدّم نادي النصر أي عرض رسمي يطلب من خلاله خدمات اللاعب عبدالرحمن غريب حتى اللحظة، نادي الوحدة فقط من أبدى اهتمامه باللاعب حتى الآن”.

هبوط الأهلي للمرة الأولى

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.