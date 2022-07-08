يبحث بعض من لاعبي الفيصلي مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك بعد هبوط النادي لـ دوري يلو.

وكان عنابي سدير هبط مع الأهلي والحزم إلى منافسات دوري يلو لأندية دوري الدرجة الأولى بعد نهاية منافسات دوري المحترفين موسم 2021/ 2022.

اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس هو الأقرب لمغادرة عنابي سدير بعد نهاية عقده مع الفريق في صيف 2022، وسط اهتمام 4 أندية من دوري المحترفين بالتعاقد معه وفقًا للتقارير.

هبوط الفيصلي يُعزز من رحيل تفاريس:

اللاعب قد يرحب بالرحيل عن الفيصلي خاصة أن هبوط الأخير لدوري الدرجة الأولى سيدفعه بقوة للعودة من جديد وخوض المباريات بدوري المحترفين.

وكان تفاريس انضم لـ عنابي سدير في عام 2020 قادمًا من نادي ديجون الفرنسي، وقدم مستويات مميزة مع الفيصلي خلال 68 مباراة في مسابقات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.