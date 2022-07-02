كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي الاتحاد في ضم أحد اللاعبين السابقين في صفوف نادي الهلال، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يُراقب نجم الهلال السابق:

وذكر الإعلامي الرياضي محمد الشنيف أن العميد تقدم بـ عرض رسمي إلى الفيحاء؛ للتعاقد مع ظهيره الأيسر أحمد بامسعود.

بامسعود صاحب الـ26 عامًا واحد من أبناء الفريق الكروي الأول بـ الهلال الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الانتقال إلى الفيحاء، عام 2017.

يذكر أن العميد كان وضع عينيه على ضم اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب النادي الأهلي، في ظل وجود رغبة من اللاعب للرحيل عن صفوف الراقي بعد الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي.