نجح شادي حسين لاعب نادي سيراميكا كليوباترا في خطف الأنظار إليه وذلك بعد تألقه مع فريقه في بطولة الدوري المصري موسم 2021/2022.

وكان شادي حسين صاحب الـ 32 عامًا تألق مع فريقه سيراميكا أمام نادي المقاولون العرب أمس الأحد في الجولة الـ25 لـ بطولة الدوري المصري، حيث سجل هدفًا من منتصف الملعب بطريقة جميلة، ليُهدي فريقه 3 نقاط ثمينة.

جدير بالذكر أن جماهير الأهلي المصري أبدت إعجابها بأداء اللاعب، وطالبت التعاقد معه نظرًا لتراجع أداء المهاجم الرئيسي للأهلي، محمد شريف.

شادي حسين حتى الآن سجل مع فريقه 8 أهداف في بطولة الدوري المصري، كما يتواجد نادي سيراميكا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري.

يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا سيواجه فريق المصري البورسعيدي يوم الجمعة القادمة في الدوري المصري.

موقف إيجابي من مدرب حراس مرمى نادي سيراميكا

كذلك أثنى الجمهور المصري على ما فعله لاعبي نادي سيراميكا ومدرب حراس المرمى بالفريق، أحمد ناجي مع الحارس أحمد يحيى حارس نادي الاتحاد السكندري في مباراة الفريقين الخميس الماضي في الدوري.

أحمد يحيى كان شقيقه قد فارق الحياة يوم الثلاثاء الماضي، ورغم الظروف التي يمر بها حارس الاتحاد إلا أنه فضّل المشاركة في لقاء سيراميكا لكن شباكه تلقت خمسة أهداف في مباراة خسرها الاتحاد بخماسية دون رد.

جماهير الاتحاد توجهت بالسباب للحارس أحمد يحيى، الذي غادر اللقاء متأثرًا بالدقيقة الـ78 ورفض استكمال المباراة قائلًا: “والله ما هلعب كورة تاني”.

حرص أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في نادي سيراميكا على دعم أحمد يحيى وتوجيه كلمات تحفيزية له بجانب دعم ومساندة من لاعبي سيراميكا كليوباترا لحارس نادي الاتحاد.