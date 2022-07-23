قدم اللواء عبد الله السعدون عضو مجلس الشورى والبرلمان العربي سابقًا، عدة نصائح مهمة للطلاب المبتعثين لخارج المملكة من أجل التعلم وتطوير قدراتهم.

#حكايا_سعودية | عدة نصائح ذهبية يقدمها اللواء عبدالله السعدون للطلاب المبتعثين من أجل تطوير قدراتهم. #قناة_السعودية pic.twitter.com/82AOQmiKZH — قناة السعودية (@saudiatv) July 23, 2022

نصائح للمبتعثين

وحث السعدون خلال برنامج “حكايا سعودية” المذاع على قناة “السعودية”، الطلاب المبتعثين على ضرورة الابتعاد عن التجمعات المحلية، حيث يمكن للطالب التجمع مع زملائه يومًا في الأسبوع وليس كل ليلة.

ولفت إلى أنه يجب أن يركز الطالب المبتعث على العمل والتعليم الذي يستهدفه، فضلًا عن العمل بالجامعة، حيث سيجد أشياء كثيرة مفيدة بها.

ونصح الطلاب بالدخول في مجال العمل التطوعي بالدولة المبتعث إليها، حتى يستفيد منها وينقلها بعد ذلك إلى المملكة. وطالب السعدون الطلاب بضرورة أن يكونوا نشيطين، ويفكروا في العودة مجددًا للبلاد بأفضل استفادة حققوها.

نقلة نوعية

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أكد في وقت سابق، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث سيكون نقلة نوعية، حيث إنه أخذ في الحسبان إستراتيجية سوق العمل.

وجاءت كلمته خلال المؤتمر الخاص بإعلان إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في مارس الماضي، بمشاركة 4 وزراء من أعضاء لجنة برنامج تنمية القدرات البشري.

كفاءات وخبرات

وأوضح الراجحي أن البرنامج هدفه الرئيسي أن يكون نوعيًّا ومتميزًا، حيث سيكون خريجو البرنامج كفاءات وخبرات نوعية.

ولفت إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حريص على أن يذهب المبتعثون لأفضل الجامعات، مشيرًا إلى أن إستراتيجية الابتعاث تستهدف 70 ألف شاب وشابة.