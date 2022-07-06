وجهت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية عددًا من النصائح إلى مرضى القلب مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والتي تساعدهم في التغلب على مشاكلهم الصحية والحماية من مضاعفاتها، من أهمها بأنه يجب عليهم توخي الحيطة والحذر من بعض الأغذية التي لا تناسب حالتهم الصحية مثل اللحوم الحمراء، لاحتوائها على نسب عالية من الدهون المشبعة والحلويات والفطائر التي تقدم بكثرة في العيد.

وجبات غنية بالألياف:

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية بالمدينة عبدالله المطيري بأنه من المهم على مرضى القلب تناول الوجبات الغنية بالألياف كالشوفان أو تلك المصنوعة من الحبوب الكاملة التي تساعد على خفض الكوليسترول والمحافظة على الوزن الصحي والمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم، و كذلك ينصح من الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون الضارة والمشبعة واستبدالها ببدائل منخفضة الدسم والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وكذلك المكسرات والأفوكادو لخفض الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول النافع للجسم.

بروتين قليل الدهن:

وأضاف أنه يجب الحرص على اختيار مصادر البروتين قليلة الدهن مثل السمك وصدور الدجاج وتجنب منتجات الألبان كاملة الدسم ولحوم الأعضاء الداخلية مثل الكبد والكلى، كذلك الحرص على تناول الأطعمة قليلة الملح لتساعد في الحفاظ على صحة ضغط الدم، وتجنب ملح الطعام والأطعمة المعلبة والجاهزة والمخللات وغيرها، وأخيرًا تناول المزيد من الورقيات الداكنة والفواكه بكثرة لاحتوائها على مضادات أكسدة، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.